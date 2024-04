Zwölf Singles heiraten, um sich dann in den gemeinsamen Flitterwochen auf einer einsamen Insel kennen- und vielleicht auch lieben zu lernen. Mit dabei ist eine Hallenserin.

Halle (Saale)/DUR. Eine Erzieherin, ein Maurer, eine Krankenpflegerin, ein Reiki-Meister und ein Schreiner: Die Teilnehmer der neuen Liebesshow "Gestrandet ... in den Flitterwochen" könnten vielfältiger nicht sein. Am kommenden Mittwoch, 17. April, startet um 20.15 Uhr die neue Fernsehshow bei Sat.1 - und mit dabei ist eine Hallenserin.

Nadin aus Halle ist 33 Jahre alt, arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel und ist seit neun Jahren Single. Das will sie nun ändern und nimmt deswegen an der Show "Gestrandet ... in den Flitterwochen" teil und wagt das Abenteuer.

Wie Sat.1 mitteilte, kennt sich Nadin mit Reisen gut aus. Demnach hat sie bereits ein Au-Pair-Jahr in Thailand absolviert und ist danach zwei Monate lang gereist. Neben ihren Eltern ist ihr Hund ihr Ein und Alles.

Nadin aus Halle ist 33 Jahre alt und sucht bei "Gestranded ... in den Flitterwochen" eine neue Liebe.

"Gestrandet ... in den Flitterwochen" auf Sat.1: So funktioniert die Liebesshow

In der neuen Liebesshow wagen zwölf Singles im Alter von 27 bis 44 Jahren ein Abenteuer. Zuerst geben sie einer unbekannten Person das Ja-Wort und verbringen mit dieser anschließend ihre Flitterwochen allein auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean.

Dabei vereint die Teilnehmer ein Fakt: Sie alle haben erst kurz vor dem Ja-Wort erfahren, mit wem sie verheiratet werden und in die Flitterwochen fahren.

Wie Sender Sat.1 mitteilte, habe ein Team aus Beziehungsexpertinnen für jeden einzelnen Teilnehmer den idealen Partner ausgesucht: "Fernab der Zivilisation lernt sich das Paar zwischen türkisblauem Meer und endlosem Sandstrand kennen. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Austausch mit Freunden – quasi keine Ablenkung von ihrem neuen Partner."