Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist die wichtigste Wahl für Halle: Am 9. Juni können Hallenser, die mindestens 16 Jahre alt sind, einen neuen Stadtrat wählen. Dieser fällt in den kommenden fünf Jahren viele wichtige Entscheidungen. Zum Beispiel, wofür die Stadt Geld ausgibt. Jeder Wähler kann drei Stimmen in seinem Wahlbereich abgeben. In Halle gibt es insgesamt fünf Wahlbereiche. Am selben Tag findet zugleich die Europawahl statt. Die MZ alle bisher im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen zum aktuellen Stand befragt.