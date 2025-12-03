Für Radfahrer und Fußgänger „Grüner Ring Halle Ost“: Neuer Radweg am Osendorfer See geplant
Die Stadt Halle will für zwei Millionen Euro eine neue Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Osendorfer See und Bruckdorf bauen.
03.12.2025, 12:52
Halle (Saale)/MZ. - Die ehemalige Kohlebahntrasse entlang des Osendorfer Sees im Südosten von Halle soll zu einem neuen Fuß- und Radweg ausgebaut werden. Das Projekt ist Teil des Stadtentwicklungskonzeptes und soll Natur-, Landschafts- und Erholungsräume miteinander verbinden.