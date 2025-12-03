weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Für Radfahrer und Fußgänger: „Grüner Ring Halle Ost“: Neuer Radweg am Osendorfer See geplant

Für Radfahrer und Fußgänger „Grüner Ring Halle Ost“: Neuer Radweg am Osendorfer See geplant

Die Stadt Halle will für zwei Millionen Euro eine neue Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Osendorfer See und Bruckdorf bauen.

Von Jonas Nayda 03.12.2025, 12:52
Auf dem Osendorfer See befindet sich eine Regattastrecke. Am östlichen Ufer soll ein neuer Radweg gebaut werden.
Auf dem Osendorfer See befindet sich eine Regattastrecke. Am östlichen Ufer soll ein neuer Radweg gebaut werden. (Foto: Kanu-Club)

Halle (Saale)/MZ. - Die ehemalige Kohlebahntrasse entlang des Osendorfer Sees im Südosten von Halle soll zu einem neuen Fuß- und Radweg ausgebaut werden. Das Projekt ist Teil des Stadtentwicklungskonzeptes und soll Natur-, Landschafts- und Erholungsräume miteinander verbinden.