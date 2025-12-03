weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zweiter Advent im Altkreis Köthen: Weihnachtszauber vor der Tür: Hier finden am Wochenende Weihnachtsmärkte in Köthen und Umgebung statt

Auch am zweiten Adventswochenende wird es festlich: In Köthen und Umgebung locken Märkte, Handwerk, Lichter und Musik. Die MZ verrät, wo die Weihnachtsmärkte überall sind.

Von Sylke Hermann, Livia Müller und Doreen Hoyer 03.12.2025, 13:40
Bei der Handerwerkerweihnacht in der Marienkirche in Aken bieten über 15 Stände verschiedenste Waren und Geschenkideen an.
Bei der Handerwerkerweihnacht in der Marienkirche in Aken bieten über 15 Stände verschiedenste Waren und Geschenkideen an. (Foto: Stefan Julius)

Köthen/MZ. - Bereits ab Freitagnachmittag öffnen sich die Tore zu vielen wunderschönen Weihnachtsmärkten in Köthen und Umgebung. Kleinere und größere Veranstaltungen wollen am zweiten Advent die Herzen der Besucher erfreuen und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.