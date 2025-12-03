Auch am zweiten Adventswochenende wird es festlich: In Köthen und Umgebung locken Märkte, Handwerk, Lichter und Musik. Die MZ verrät, wo die Weihnachtsmärkte überall sind.

Weihnachtszauber vor der Tür: Hier finden am Wochenende Weihnachtsmärkte in Köthen und Umgebung statt

Bei der Handerwerkerweihnacht in der Marienkirche in Aken bieten über 15 Stände verschiedenste Waren und Geschenkideen an.

Köthen/MZ. - Bereits ab Freitagnachmittag öffnen sich die Tore zu vielen wunderschönen Weihnachtsmärkten in Köthen und Umgebung. Kleinere und größere Veranstaltungen wollen am zweiten Advent die Herzen der Besucher erfreuen und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.