Zweiter Advent im Altkreis Köthen Weihnachtszauber vor der Tür: Hier finden am Wochenende Weihnachtsmärkte in Köthen und Umgebung statt
Auch am zweiten Adventswochenende wird es festlich: In Köthen und Umgebung locken Märkte, Handwerk, Lichter und Musik. Die MZ verrät, wo die Weihnachtsmärkte überall sind.
03.12.2025, 13:40
Köthen/MZ. - Bereits ab Freitagnachmittag öffnen sich die Tore zu vielen wunderschönen Weihnachtsmärkten in Köthen und Umgebung. Kleinere und größere Veranstaltungen wollen am zweiten Advent die Herzen der Besucher erfreuen und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.