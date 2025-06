Durch das Jahrhundert-Hochwasser 2013 zerstört, ist die Wettkampfstrecke des Halleschen Kanu-Clubs am Osendorfer See wieder einsatzbereit. In den nächsten Wochen finden dort große Wettkämpfe statt.

Regattastrecke am Osendorfer See ist fertig - Drachenboot-Meisterschaft am Wochenende

Auf dem Osendorfer See in Halle können wieder Wettkämpfe stattfinden.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Beinahe genau vor zwölf Jahren wurde die Regattastrecke Osendorfer See durch das verheerende Juni-Hochwassser 2013 zerstört - nun steht sie vor der vollständigen Wiederherstellung. Genau passend, denn am Wochenende vom 13. bis 15. Juni finden dort die Deutschen Meisterschaften im Drachenboot statt. Und mit dem Sparkassencup der Schulen im Drachenboot am 24. und 25. Juni mit über 2000 Teilnehmern auch die erste eigene Veranstaltung des Halleschen Kanu-Clubs.

Hallescher Kanu-Club: Regattastrecke und Vereinsgebäude zerstört

Am 3. Juni 2013 brach nach wochenlangem Dauerregen der Damm, der den unter dem Grundwasserspiegel liegenden Osendorfer See vor den Wassermassen aus der Reide schützen sollte. Ohne den Damm floss das Wasser ungehindert in den See, wodurch der Wasserspiegel bis auf 5 Meter über normal stieg und die Regattastrecke sowie Vereinsgebäude zerstörte. Ohne ein nutzbares Vereinsgelände folgten Jahre voller Entbehrungen, die den Halleschen Kanu-Club auf eine harte Probe stellten. An eine zügige Rückkehr an die angestammte Heimat war damals nicht zu denken.

Erst 2016 konnte zumindest der Trainingsbetrieb am Osendorfer See teilweise wiederaufgenommen werden. Die Bootshalle und weitere Vereinsanlagen waren zu diesem Zeitpunkt noch vollständig zerstört, wurden ab 2018 abgerissen und bis 2020 wiederaufgebaut. Nur die Regattastrecke als solche blieb weiterhin unbenutzbar, da die Flut nicht nur die Gebäude am Wasser, sondern auch Bojenketten und Verankerungen irreparabel zerstörte, sowie die Hänge des Osendorfer Sees in Folge der Wassermassen in den See rutschten.

Osendorfer See: Regattastrecke entspricht internationalen Wettkampfbedingungen

Nun ist auch diese Einschränkung bald Geschichte: Seit 2022 wurden Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der Regattastrecke durchgeführt, sodass sie internationalen Wettkampfbestimmungen entspricht. Dazu gehören das Ausbaggern der Strecke auf eine Mindesttiefe von 2,50 Meter, das Installieren von neun Bahnen auf 1000 Meter Länge, sowie einer Startanlage. Zudem wurden im hinteren Bereich der Strecke Spundwände gesetzt. Damit bricht an der Regattastrecke Osendorfer See eine neue Zeit an.

Blick auf die 1000 Meter lange Regattastrecke auf dem Osendorfer See. (Foto: Kanu-Club)

„Wir haben mittlerweile viele Sportler, die erst nach dem Hochwasser geboren sind“, berichtet Robin Preußler, 2. Vorsitzender des Vereins und ergänzt: „Dass wir ihnen nach so langer und schwieriger Zeit ein modernes Trainings- und Wettkampfgelände in dieser Form bieten können, ist ein unfassbares Gefühl!“

Die Regattastrecke Osendorfer See sucht in Mitteldeutschland ihresgleichen und bietet somit nicht nur den Mitgliedern des Halleschen Kanu-Clubs 54 und des 1. Halleschen Drachenbootvereins hervorragende Möglichkeiten, sondern wird auch zu einem Anziehungspunkt für Wassersportler aus nah und fern.