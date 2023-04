In einem Brief wenden sich besorgte Pädagogen der Grundschule Südstadt an die zuständigen Stellen. Eine Antwort bleibt aus. Dabei wäre Beistand dringend nötig.

Halle (Saale)/MZ - Die Liste an Vorwürfen und Problemen ist lang. Das zumindest geht aus einem Brief hervor, den eine Gruppe Pädagogen der Grundschule Südstadt an mehrere hochrangige Stellen im Bildungsbereich formuliert hat. So ist etwa von einer, seit 2021, wegen Krankheit fehlenden Schulleitung die Rede. Und auch die Stellvertreterin befände sich seit Oktober 2022 im Krankenstand.