Kevin Meyer ist Vorsitzender des Heimatvereins in Trebbichau an der Fuhne, der erstmals ein dreitägiges Sommerfest organisierte. Was plant der Verein außerdem?

Generationen verbinden: Welche Pläne der Heimatverein in Trebbichau an der Fuhne hat

Kevin Meyer stammt eigentlich aus Krosigk und führt inzwischen den Trebbichauer Heimatverein. Seit drei Jahren ist er dort Mitglied.

Trebbichau a. D. F./MZ. - Am Wochenende wurde in Trebbichau an der Fuhne gefeiert – über drei Tage zog sich das Sommerfest in diesem Jahr. Und wenn das Wetter auch nicht immer mitspielte, so ist Kevin Meyer vom Heimatverein doch recht zufrieden. Beim Fest meldeten sich gleich vier neue Mitglieder für den Trebbichauer Heimatverein, den der 38-Jährige seit dem Jahreswechsel offiziell führt. Damit seien sie jetzt 32 Leute, sagt der Trebbichauer.