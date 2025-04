Großer Frühjahrsputz: Bahnhof in Halle erstrahlt in neuem Glanz

Auch sonst schwer erreichbare Ecken in der Bahnhofshalle wurden am Dienstag gesäubert.

Halle/MZ. - Die Vögel zwitschern es schon längst von den Bäumen und Dächern: Wenn die Tage länger werden, ist auch der große Frühjahrsputz nicht fern. Auch in diesem Jahr hat die Stadt Halle gemeinsam mit der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft alle Einwohner vom 28. März bis 6. April zum gemeinsamen Saubermachen aufgerufen. Mit beteiligt ist in diesem Kontext auch wieder die Deutsche Bahn (DB). In der Nacht von Montag auf Dienstag sowie am Dienstag selbst wurden über die normale Grundreinigung hinaus Stellen am Bahnhof gereinigt, die sonst eher weniger Beachtung finden. „Es soll das gereinigt werden, was im normalen Regelfall weniger gemacht wird“, sagt Natalie Henke, Mieter- und Objektmanagerin der DB InfraGO.