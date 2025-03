In Halles Stadtteilen sammeln Freiwillige regelmäßig Müll. Wer hinter den Aktionen steckt, welcher Abfall besonders oft gefunden wird – und was auch schon Kurioses dabei war.

Von Geldschatz bis Fernseher - was man beim Müll sammeln in Halle findet

Halle/MZ. - Es ist ein buntes Treiben auf dem Spielplatz in der Ouluer Straße in der Südstadt. Über zwanzig Freiwillige unterschiedlichster Altersgruppen und Herkunftsorte haben sich versammelt, um gemeinsam ab 15 Uhr die nahe gelegenen Grünflächen und Fußgängerwege von Zigarettenstummeln, Verpackungsmüll und mitunter auch von Kuriositäten zu reinigen. Doch wer oder was hat all diese Personen überhaupt zusammengebracht?