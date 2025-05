Die Feuerwehr Halle ist am Freitag zu einem Brand auf die Silberhöhe ausgerückt. Nach MZ-Informationen brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses.

Großer Einsatz: Brand am Freitagvormittag in Halle - Einwohner werden evakuiert

In der Kreuzerstraße auf der Silberhöhe hat es am Freitag gebrannt.

Halle (Saale)/MZ/Matz/Nay. - Auf der Silberhöhe in Halle ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Lage ist zurzeit noch unklar. Nach MZ-Informationen brannte es im Keller eines Wohnblocks in der Kreuzerstraße. Zehn Personen wurden wohl verletzt.

Rettungskräfte versorgten die Hausbewohner. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Rauchsäule war weithin über der Stadt sichtbar. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt und konnte die Flammen löschen. Einige Hausbewohner erlitten jedoch mutmaßlich Rauchvergiftungen und wurden von Rettungswagen abtransportiert.

Ein Bus zur Evakuierung der Hausbewohner wurde angefordert. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch ein Bus zur weiteren Evakuierung der Hausbewohner ist angefordert worden. Angaben zur Brandursache gibt es noch nicht. Wegen der massiven Rauchentwicklung kommt auch Sondertechnik zum Einsatz. Es wurde der AB-Atemschutz angefordert.

Auch Tiere wurden evakuiert. (Foto: Marvin Matzulla)

Neben den Einwohnern wurden auch einige Haustiere evakuiert.

Nach Angaben von Einsatzleiter Marcus Bohne handelte es sich um einen ausgedehnten Kellerbrand mit sehr starker Hitze. Die Maßnahmen der Feuerwehr vor Ort dauern weiterhin an.