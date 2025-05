wittenberg/MZ. - Gelder zu akquirieren, das sagt Reso-Witt-Chef Tobias Baumgerte, werde immer schwieriger. So soll „sozial benachteiligten Kindern“ eine kleine Freude bereitet werden. Es geht um ein Paddelcamp. Das Vorhaben steht aus finanziellen Gründen noch auf wackligen Füßen.

Wittenberger Sportler mit sozialem Engagement

„Wir unterstützen gern soziale Projekte in der Region“, sagt Volleyball-Abteilungsleiter Denny Knitschke vom MTV. Er schickt die Allstars ins Rennen. Im Team wirken Akteure aus den Vereinen der Hobby-Liga mit. „Unter der Regie vom MTV stehen Sportler aus Nudersdorf, vom WSV und vom MTV Wittenberg, aus Gräfenhainichen, vom VSC Wittenberg, aus Weddin, Zahna und Dabrun im Kader“, so Knitschke. Und als Kontrahent für das Spendenspiel kann die Holzdorfer Bundeswehr-Auswahl gewonnen werden.

Die Gäste, so heißt es in einem Pressegespräch, reisen mit einem Bundeswehr-Nationalspieler an. Das Event steigt bei freiem Eintritt am Freitag, dem 23. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle mit der Moderation von Werner Roß. Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr. Die Veranstalter hoffen, dass die Besucher durstig und hungrig sind. „Jeder eingenommene Euro geht direkt in die Spendenbox für die Kinder“, heißt es auf den Flyern. So hat zum Beispiel die Bäckerei Raffael den Kuchen gesponsert.

Und für die beliebte Slushy-Bar ist der dritte Partner des Events, der Jugendklub „Techna“, verantwortlich. Zu den Unterstützung zählen unter anderem auch die Handballer vom HBC Wittenberg. Sie opfern ihre Hallenzeit – insgesamt fallen drei Trainingseinheiten aus – für das Event.

Es ist für das Allstar-Team bereits der zweite Auftritt in einem Benefizspiel. Die Premiere ist ein überraschend großer Erfolg. Im Mittelpunkt steht Johanna. Die Schülerin ist aufgrund einer schweren Krankheit auf einen Therapiehund angewiesen. Die Krankenkasse zahlt diese wichtige Unterstützung aber nicht. Selbst eine Beteiligung an den Kosten wird abgelehnt.

Und so lädt der MTV zu einer Benefizaktion in die Mehrzweckhalle ein. Hier werden 250 Sitzgelegenheiten vorbereitet. Doch das hat bei weitem nicht gereicht. Mehr als 300 Menschen wollen helfen. Die Aktion wird ein unerwartet großer Erfolg. „In Summe hat das Spiel der Allstars gegen den MTV 9.250,26 Euro eingebracht für Johanna. Das ist doch mal eine Hausnummer, wie ich finde“, erklärt Knitschke, der die Veranstaltung selbst moderiert hat. „Ich war extrem aufgeregt“, verrät er heute.

Und auch sportlich passiert Bemerkenswertes. Die Allstars – der Trainer ist die MTV-Libero-Legende Steffen Fleischer – bezwingen den MTV Wittenberg 3:1. Das ist schon ein sportlicher Paukenschlag. „Ich bin auch überrascht“, gesteht MTV-Trainer Nico Kolbe, „aber meine jungen Spieler waren sehr aufgeregt und nervös. Sie haben noch nie vor so großem Publikum gespielt.“

Bewegende Emotionen in Wittenberg

Am Ende des Abends wird es sehr emotional. Johanna bewegt mit ihren Händen ihren Rollstuhl in Richtung Volleyball-Netz. Das Mädchen bedankt sich bei den Männern mit einem Lächeln und einer süßen Kleinigkeit für das Benefizspiel. Danach geht die Tour der Schülerin weiter zu den Besuchern. „Es ist toll, dass Menschen, die wir gar nicht kennen, uns so unterstützen“, sagt die Mutter.

Die Allstars wollen nun ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen und planen jetzt den zweiten Streich.