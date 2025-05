Halle (Saale)/MZ - Freitagvormittag wird das Kinderspektakel auf dem Fußweg vor dem Hauptbahnhof Halle schon einmal in Gedanken aufgebaut. Wo passt die Hüpfburg hin? Das Snag-Golf? Das Zelt für das Kinderschminken? Die Popcornmaschine? Am 1. Juni wird jedenfalls nichts dem Zufall überlassen. Dann eröffnet die Lokalredaktion Halle im Hauptbahnhof wieder ihre Gläserne Redaktion. Das Bahnhofsmanagement hatte den Gläsernen Pavillon in den vergangenen Wochen umbauen lassen. „Wir freuen uns, dass die MZ bei uns bleibt. Und natürlich unterstützen wir auch gern das Fest zum Kindertag“, sagt Natalie Henke aus dem Objektmanagement des Hauptbahnhofs in Halle.

Auch er ist wieder im Bahnhof und ein Star bei Selfies: Der Esel aus dem nt. (Foto: Stedtler)

Von 11 bis 17 Uhr ist ein buntes Vergnügen geplant – auch direkt am Gläsernen Büro. Dort wird es beim Seilhüpfen sportlich. Mädchen und Jungen können auf der Event-Fläche unter anderem Papierblumen oder Fächer basteln. Am Kindertag soll die Temperatur bei bestem Wetter auf 25 Grad Celsius steigen. So sagt es jedenfalls aktuell der Blick der Meteorologen in die Zukunft.

Beim Snag-Golf können sich Kinder im Umgang mit Schläger und Ball ausprobieren. Aber keine Sorge: Bälle und Schläger sind weich. Foto: Golfpark

Und ja, auf vielfachen Wunsch ist auch der Esel aus dem Neuen Theater wieder da – er wird durch die Haupthalle seine Rolle drehen. Wie es sich für ein Medienhaus gehört, öffnet im Gläsernen Büro zudem eine Kinderredaktion. Dann können die Knirpse selbst in die Rolle der Reporter schlüpfen. „Langweilig wird es nicht. Da ist für alle etwas dabei“, meint Jessica Quick, die bei der MZ die Fäden der Organisation zieht.

Anja Mall hat ihre „Mallikids“-Zentrale mit einer Indoor-Spielanlage in der Händel-Galerie. Am 1. Juni ist sie mit vielen Attraktionen dabei. Foto: Schellhorn

Mit im Team ist die Hallenserin Anja Mall mit ihrer speziell auf Kinder zugeschnittenen Agentur „Mallikids“. Seit 2018 hat sie ihr Unternehmen am Start. „Wir haben gut zu tun. Kinder- und andere Feste zu organisieren, macht uns großen Spaß. Und die Nachfrage ist da“, sagt sie. Ihren Stammsitz hat Mall auf der Indoorspielanlage in der Händelgalerie. Hier kommen die Steppkes bis zum Alter von fünf Jahren auf ihre Kosten. „Das ist unser Markenzeichen. Wir organisieren hier auch Kindergeburtstage, auf denen sich Eltern um nichts kümmern müssen. Wir erledigen alles“, erzählt sie. Mittlerweile wird die Agentur aber auch bei Firmenfesten gebucht.

Planen gemeinsam das Fest (von links): Anja Mall von den Mallikids, Natalie Henke vom Bahnhofsmagement, Jessica Quick von der MZ und Annemarie Holtzsch vom Golfclub. Naturlich darf Maskottchen Galaktikus nicht fehlen. Foto: Skrzypczak

Eine Erfolgsgeschichte ist ebenso die Entwicklung des Golf-Parks am Hufeisensee. Mit 800 Mitgliedern hat Halle mittlerweile den größten Golfclub auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Während der Saison sind an Wochenenden bis zu 3.000 Sportler auf der Anlage, darunter viele Kinder und Jugendliche. „Uns geht es wie anderen Sportarten. Je eher Kinder mit Golf beginnen, umso größer sind die Chancen, dass aus ihnen später gute Spieler werden“, sagt Annemarie Holtzsch. Sie ist im Golfpark für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Im Gepäck hat sie am 1. Juni das Snag-Golf. Dabei werden weiche Bälle mit weichen Schlägern auf eine Scheibe gespielt. Direkt neben der Hüpfburg können sich Kinder ausprobieren.

Das Gläserne Büro wird ab 2. Juni wie gewohnt montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Und natürlich sind Reporter wieder für alle Anliegen da.