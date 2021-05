Großer Andrang bei Prozessbeginn: Wie Beobachter den ersten Verhandlungstag bewerten

Magdeburg - Halb sechs klingelte bei Julia Schilling und Benjamin Brockmeier am Dienstagmorgen der Wecker. Wenig später waren die beiden jungen Juristen aus Halle auf dem Weg nach Magdeburg. Sie wollten früh da sein, um einen der 50 Besucherplätze im Saal des Landgerichts zu erhalten. Dort begann um zehn Uhr der Prozess gegen Stephan B., den Attentäter von ...

Halb sechs klingelte bei Julia Schilling und Benjamin Brockmeier am Dienstagmorgen der Wecker. Wenig später waren die beiden jungen Juristen aus Halle auf dem Weg nach Magdeburg. Sie wollten früh da sein, um einen der 50 Besucherplätze im Saal des Landgerichts zu erhalten. Dort begann um zehn Uhr der Prozess gegen Stephan B., den Attentäter von Halle.

„Wir wohnen in der Nähe der Synagoge und haben den Anschlag am 9. Oktober vergangenen Jahres hautnah miterlebt“, erzählt Julia Schilling. Es sei ihnen aber nicht nur ein persönliches Anliegen, den Prozess zu beobachten. „Für uns als Juristen ist es auch interessant, eine solch große Verhandlung zu begleiten, die es so hoffentlich ja nicht so schnell wieder geben wird.“

Weltweites Interesse bei Prozessbeginn gegen Halle-Attentäter

Der Prozessbeginn am Dienstag ist der erste öffentliche Auftritt von Stephan B. seit dem Attentat im vergangenen Jahr. Vorgeworfen werden dem 28-Jährigen zweifacher Mord, Mordversuch in 68 Fällen, Volksverhetzung, Körperverletzung und noch weitere Delikte.

Aus der ganzen Welt sind Medienvertreter und Zuschauer nach Magdeburg gereist, um über den Verhandlungsauftakt in einem der größten Prozesse, die Sachsen-Anhalt jemals erlebt hat, zu berichten. Der Andrang ist groß. Zu groß für den Justizapparat, wie sich später zeigen wird.

Gespannte Stimmung vor dem Prozess

Um kurz nach sieben Uhr, etwa drei Stunden vor offiziellem Prozessbeginn, stehen Schilling und Brockmeier in der Schlange, die sich vor dem Magdeburger Landgericht gebildet hat. Sie sind weit vorn, doch die Zahl der Menschen vor dem Gericht wächst stetig. Es ist eine unruhige, gespannte Stimmung.

Der Magdeburger Berufsverkehr mischt sich mit den Menschen, die ins Gericht wollen. Gestresste Radfahrer, bimmelnde Straßenbahnen, röhrende Autos. Dazwischen laufen die Prozessbeobachter umher. Es sind vor allem Medienvertreter, die Objektive, Stative und Kameras in Richtung des Justizgebäudes schleppen.

Wird sich Stephan B. äußern?

Ab und an bilden sich kleine Trauben. Um 8.30 Uhr etwa geht Hans-Dieter Weber an den Wartenden vorbei. Er ist der Pflichtverteidiger von Stephan B. und bleibt kurz stehen. „Es wird sich zeigen, ob der Angeklagte sich heute zu den Vorwürfen einlässt“, sagt Weber in die eilig aufgebauten Kameras. Es ist keine Neuigkeit, aber die erste Vorschau auf eine der wichtigsten Fragen des Tages: Wird sich Stephan B. äußern?

Doch bevor es die Antwort darauf gibt, müssen alle, die zur Verhandlung möchten, warten. Lange warten. Die Sonne brennt, doch in der Schlange geht es kaum voran. Zwei Stunden, zehn Meter – ein anstrengendes Tempo. Doch in das Justizgebäude wird immer nur eine Person zur Kontrolle vorgelassen. Ausweise, Rucksäcke und Taschen werden unter die Lupe genommen. Drei Mal bei denjenigen, die in den Gerichtssaal wollen.

Großer Andrang vor Prozessbeginn

„Das ist ja fast so, als hätten die nicht damit gerechnet, dass Leute den Prozess sehen wollen“, sagt einer der wartenden Journalisten. Auch Gerichtssprecher Wolfgang Ehm kann sich den langsamen Einlass nicht erklären. Im Vorfeld sei das geprobt worden.

Allerdings, so stellt sich später heraus, hatten die Statisten wohl kein umfangreiches Kameraequipment dabei. Bevor auch der letzte Lichtkoffer durchleuchtet ist, braucht es eben Zeit.

In Zahlen ausgedrückt sind es zwei Stunden, die der Einlass länger als geplant dauert. Kurz vor zwölf Uhr wird Stephan B. in den Saal geführt. Die Nebenkläger und ihre Anwälte, die Zuschauer und die zuvor für den Verhandlungsraum ausgelosten Journalisten sitzen dort bereits. Auch Julia Schilling und Benjamin Brockmeier, die jungen Juristen, haben schon Platz genommen. Sie haben es in den Saal geschafft.

Bevor der Prozess beginnt, machen Fotografen Bilder des Angeklagten. Noch Minuten später sitzt einer der Bildberichterstatter erschüttert von Stephan B.s Auftritt vor dem Saal. „Einen solchen irren, stechenden Blick habe ich noch nie gesehen“, sagt der Fotograf. „Er schaute so kühl, so starr in die Kamera, fast schon triumphierend und als würde er die Aufmerksamkeit richtig genießen.“

„Alle waren geschafft“

Es kehrt Ruhe vor dem Gericht ein. Die Schlange ist weg. Und auch im Justizgebäude hören jetzt alle der Verhandlung zu. Die Anklage wird verlesen, dann befragt Richterin Ursula Mertens den Attentäter. Es ist ein Interview, das Stunden dauert und nur durch eine Mittagspause unterbrochen wird.

Kurz nach 17 Uhr ist die Befragung dann vorbei. Eigentlich sollte noch das Video der Tat gezeigt werden, doch das ist auf den nächsten Tag verschoben. „Ich glaube, es waren alle ziemlich geschafft“, sagt Julia Schilling, die Juristin aus Halle, als sie das Gericht zusammen mit Benjamin Brockmeier verlässt.

„Wir haben seit heute Morgen nichts gegessen, es war schon anstrengend.“ Der Prozess habe sie allerdings nicht enttäuscht. „Mir hat gefallen, dass die Richterin so intensiv nachgefragt hat“, sagt Schilling. Die Reise nach Magdeburg, das frühe Aufstehen - das habe sich gelohnt. (mz)