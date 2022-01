Große Anteilnahme nach Unfalltod des 14-jährigen Maximilian in Halle

Blumen an der Unfallstelle: Auf der Silberhöhe wurde in der Silvesternacht der 14-jährige Maximilian angefahren. Wenig später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Halle (Saale)/MZ - - Nach dem Unfalltod des 14-jährigen Maximilian aus Halle (Saale) in der Silvesternacht zeigt sich seine Mutter bewegt von der großen Anteilnahme. Ihr Sohn sei ein Mensch gewesen, „der für jeden da war und jeden genommen hat, wie er ist“, sagte sie am Dienstag der MZ. Binnen weniger Stunden waren zuvor bei einer von einer Freundin der Familie initiierten Spendenaktion mehr als 4.700 Euro zusammengekommen. „Der Verlust ist unendlich schmerzhaft“, heißt es in dem Aufruf dazu. „Jeder Euro kommt den Eltern und den Geschwistern zu Gute.“

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach dem Unfallfahrer, der am 31. Dezember weiterfuhr, nachdem er den Jungen gegen 21.30 Uhr in der Freyburger Straße erfasst hatte. Nach der Spurensicherung gehen die Ermittler davon aus, dass er mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war. Die Polizei und auch Maximilians Mutter appellierten an den Fahrer, sich den Behörden zu stellen. Zudem werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ihre Beobachtungen zu dem Unfall zu schildern.

Der Spendenaufruf steht im Internet. Die Polizei ist unter der Rufnummer 0345 2241291 erreichbar.