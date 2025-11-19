Gregory Ward, der aus Schottland stammende Quartiermanager von Halle-Nord, ist ganz aus dem Häuschen. Grund ist die WM-Qualifikation seines Heimatlandes. Ward reagierte in Halle mit einer spontanen Aktion.

Ein Schotte in Halles Norden: Wie Gregory Ward die WM-Quali seiner Nationalmannschaft feiert

Gregory Ward (links, ohne Schottenrock) mit einem Freund aus der Heimat und zahlreichen weiteren Schotten beim Public Viewing in Stuttgart, wo Schottland zur EM 2024 spielte.

Halle (Saale)/MZ. - Die Sportschau betitelt ihren Online-Artikel über die schottische Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft mit „Ekstase und Drama in Glasgow“. Mit dem Sieg gegen Dänemark sicherten sich die Schotten am Dienstagabend im letzten Qualifikationsspiel den Gruppensieg. Kenny McLean schoss dabei in der achten Minute der Nachspielzeit das finale Tor zum 4:2 Endstand. Schottland wird damit erstmals seit 1998 an einer Fußballweltmeisterschaft teilnehmen. Das sorgt auch in Halle für Begeisterung.