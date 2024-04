HALLE/MZ. - Im Verwaltungsgebäude in der Neustädter Passage 18 muss zunächst erstmal umgeplant werden. Eigentlich soll am Dienstagnachmittag in der Lobby des Gebäudes anlässlich des am Donnerstag stattfindenden Tag des Baumes, den Baumpaten aus dem Jahr 2023 gedankt werden. Stattdessen steht jedoch ein Umzug nach draußen an. In der Lobby steht auf einmal ein Haufen Möbel. Wohl eine Lieferung an die Stadt, die fehlgeleitet und nicht rechtzeitig wieder abgeholt wurde. Der Stimmung tut dies jedoch keinen Abbruch. Auch wenn es draußen kalt und windig ist, versammeln sich die Paten und Patinnen draußen. Nach kurzem Warten auf den Beigeordneten für Stadtentwicklung und Umwelt, René Rebenstorf, kann es dann auch losgehen. Alle Bäume der Patenschaften aus dem letzten Jahr seien nun gepflanzt, erzählt der Beigeordnete. „Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, es hilft.“

Verschiedene Gründe für eine Baumpatenschaft

Die Gründe, eine Patenschaft zu übernehmen, sind vielfältig. Einige haben sie geschenkt bekommen, anderen liegt die Umwelt am Herzen. Philipp Schulze wollte „nicht immer Materialismus und mal was für die Stadt tun“. Dafür habe er seine Lieblingsschuhe verkauft, um die Patenschaft zu finanzieren. Birgit Meinert möchte gemeinsam mit ihrer Schwester an ihren verstorbenen Vater erinnern. Darum stehe ihr Baum im Pestalozzipark, in dem sie gerne mit ihrem Vater war. Um die Paten zu motivieren, ab und an ihre Bäume zu gießen, erhalten sie von der Stadt Gießkannen.

Bis zum 31. Mai kann man sich für die nächste Baumpatenschaft anmelden. Eine Patenschaft kostet 300 Euro. Die restlichen Kosten von circa 2.000 Euro für die Pflege und Pflanzung übernimmt die Stadt. Man kann auch weniger spenden, dieses Geld wird gesammelt.