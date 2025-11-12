Seit fünf Jahren gibt es in Landsberg kein Museum mehr. Die Stadt will etwas dagegen unternehmen und hat einen Museumspädagogen eingestellt. Er spricht über seine Vorhaben und warum er als Außenstehender einen Vorteil hat.

Landsberg hat einen neuen Museumspädagogen, aber kein Museum - was sind seine Pläne?

Landsberg/MZ. - Ein Museum gibt es in Landsberg nicht, dafür allerdings einen Museumspädagogen. Seit Oktober ist der Leipziger Karl Pietrek in der Stadtverwaltung tätig. Doch was führt den studierten Ägyptologen nach Landsberg. Und was macht er dort, ganz ohne Museum?