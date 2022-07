Geldstrafen nicht bezahlt: Ab ins Gefängnis

Halle (Saale)/ MZ - Am Sonntag hat die Polizei gleich vier Haftbefehle gegen drei Männer vollstreckt. Bei Kontrollen im Hauptbahnhof war ein 30-Jähriger aufgefallen, der eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro nicht bezahlt hatte. Er konnte jedoch wieder auf freien Fuß gelassen werden, nachdem seine Mutter das Geld gebracht hatte. Ein 63-Jähriger wurde bereits seit September 2021 wegen einer Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen gesucht, weil er ebenfalls eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Gleich zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen lagen gegen einen 59-Jährigen vor, der ebenfalls in eine Haftanstalt gebracht wurde. Er muss voraussichtlich 73 Tage absitzen.