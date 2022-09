Geld für einen Rettungswagen - Wie Hallenser ukrainischen Kliniken helfen

Der Verein „Brücke“ sammeln Medikamente, medizinische Geräte und Rollstühle für Krankenhäuser in der Ukraine. Nun steht ein Großprojekt an.

Halle (Saale)/MZ - Im Flur des Mehrfamilienhauses im Paulusviertel stapeln sich Kisten mit Armschlingen. Neben einem Rollstuhl stehen etliche Krückenpaare an die Wand gelehnt. Tatiana Skalko-Karlovska führt in ihr Atelier in der ersten Etage und öffnet eine weitere Kiste, in der sich Medikamente befinden. All diese Sachen wurden von Apotheken, Unternehmen oder Privatpersonen gespendet, um ukrainische Krankenhäuser im Krieg gegen Russland zu unterstützen.