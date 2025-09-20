Das neue Heimat-Jahrbuch umfasst 19 regionale Geschichten von Teutschenthal bis Bad Dürrenberg. Was die Autoren antreibt, immer wieder neuen Rätseln auf den Grund zu gehen.

Geheimnisse und Traditionen: Mit dem Heimat-Jahrbuch den Saalekreis neu entdecken

Das 31. Heimat-Jahrbuch vom Saalekreis ist mit Geschichten aus dem ganzen Kreis erschienen. Einer der Autoren ist Mike Leske.

Petersberg/MZ. - Was steckt hinter der rätselhaften Steinplatte im Mauerwerk der Asendorfer St.-Nikolaus-Kirche? Und wie haben sich Hochzeitstraditionen im Laufe der Jahrhunderte im Saalekreis verändert? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden sich in der 31. Ausgabe des Heimat-Jahrbuchs des Saalekreises wieder. Die Geschichten haben Menschen aus dem Kreis zusammengetragen. Autor Mike Leske erklärt, warum ihm das Buch so wichtig ist.