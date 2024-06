Mit Video: Tausch statt Kauf beim Kleidertausch am Samstag in Halle

Halle/MZ. - Der Himmel hatte sich zugezogen, es regnete leicht und die Luft klebte schwül auf der Haut. Die Veranstalterinnen des Kleidertausch Halle hielt das nicht ab. Sie nahmen am Freitag im Volkspark alte Kleider an, sortierten und hängten sie auf die passenden Ständer. Das Wetter machte allen zu schaffen, doch es herrschte eine gute Stimmung. Die Vorfreude auf das Event am Samstag ist bei allen spürbar.

Video: Halle - Ausgezeichnete Initiative gegen Fast-Fashion - Besuch beim Kleidertausch im Volkspark (Kamera: Kimberly Botte, Schnitt Christian Kadlubietz)

Ein Kleidertausch funktioniert wie ein Flohmarkt, nur ohne Bezahlen. Mitmachen ist leicht: Zu Hause Kleidung aussortieren, im Veranstaltungszeitraum abgeben und neue Sachen mitnehmen. Solche Tausch-Events gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Der Vorteil am Kleidertausch Halle: Wer keine alten Kleider abgeben möchte, kann sich trotzdem etwas Neues mitnehmen. Aus einem anfänglich rein privaten Kleidertausch in einer Wohngemeinschaft ist im Dezember 2022 ein großes Event geworden.

Einmal im Quartal findet in Halle der Kleidertausch an wechselnden Orten statt. So auch an diesem Samstag, dem 22. Juni im Volkspark. Von 10 bis 18 Uhr kann dort Kleidung ausgesucht und mitgenommen werden. Wer am Freitag keine Zeit gefunden hat, der kann am Samstag von 10 bis 14 Uhr seine gut erhaltenen Sachen vorbeizubringen. Angenommen werden von 10 bis 11.30 unbegrenzte viele Teile und ab dann bis 14 Uhr noch bis zu zehn Teile.

„Wir möchten zum einen mit dem Kleidertausch einen bewussteren Umgang mit Kleidung fördern. Zu Hause schauen, welche Kleidung noch getragen wird oder nur im Schrank liegt. Zum anderen aber auch mit Mode, Farben und Stilen zu experimentieren, die so vielleicht nicht gekauft würden“, sagt Michelle vom Kleidertausch Team Halle.

„Ein wichtiger Aspekt für den Tausch ist der finanzielle. Tauschen heißt: Klamotten für Menschen zugänglich zu machen, die sich nicht mal ebenso etwas Neues kaufen können. Die Organisation „freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ hat das Engagement der Kleidertausch Initiative Halle vor kurzem sogar mit dem Jugendengagementpreis 2024 ausgezeichnet.

Der Kleidertausch wird in Halle gut angenommen. „Bei unserer letzten Veranstaltung mussten wir zeitweise einen Einlassstopp machen, da die räumlichen Kapazitäten erreicht waren.“ Die Locations werden kostenlos zur Verfügung. Das entlastet das Veranstaltungsteam enorm, die die Tauschevents ehrenamtlich organisieren. Wer Samstag keine Zeit findet, kann sich den nächsten Kleidertausch am 7. September im Peißnitzhaus in den Kalender eintragen.