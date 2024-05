Klamotten kaufen nach Gewicht: Am Sonnabend kommt Vinokilo mit zwei Tonnen Kleidung

Shopping-Event in Halle

Halle (Saale). - Am Samstag, dem 4. Mai, ist es so weit: Das Shopping-Event Vinokilo kommt nach Halle. Laut Veranstalter warten mehr als zwei Tonnen an Vintage- und Second-Hand-Kleidung auf die Kunden.

Zu kaufen gibt es Damen- und Herrenmode von den 1950er Jahren bis zu den 2010ern in den Größen XXS bis 3XL. Bezahlt wird nach Kilopreis der Kleidung laut dem Motto: "Vintage Kilo Sale".

Die Kleidungsstücke sollen aus ganz Europa kommen, heißt es. Laut Veranstalter gibt es von Vintage-Kleidern bis zu Hemden, Levi’s Denim, Adidas, Converse, Sportswear und Vintage-Streetwear alles vor Ort zu kaufen. Zudem werden laut Vinokilo Schuhe und Vintage-Accessoires wie Gürtel, Taschen und Schals angeboten.

Wann findet das Vinokilo-Event in Halle statt?

Das Event findet am 4. Mai im Volkspark Halle, Schleifweg 8a, 06114 Halle von 12 bis 20 Uhr statt. Es gibt limitierte Freikarten in begrenzter Anzahl. Sogenannte Early-Bird-Tickets für Schnellentschlossene kosten fünf Euro.

Das Zeitfenster, das mit einem Ticket gebucht wird, gibt nur an, wann der Zutritt gewährt wird. Danach sei es erlaubt, solange wie möglich bei der Veranstaltung zu bleiben.

Wie können Kleidungsstücke bei Vinokilo in Halle gekauft werden?

Die Kleidungsstücke können nur mit Karte vor Ort gekauft werden.

Vinokilo bietet zudem das Spendensystem "Give Back Bar" an. Altkleider können mitgebracht werden und der Spender erhält dafür einen Gutscheinrabatt von 4 Euro pro Kilo. Die Sachen sollten allerdings in gutem Zustand und gewaschen sowie keine Fast-Fashion-Mode sein.