Vom 16. bis 18. August soll die „Pop Up Experience Halle“ stattfinden.

Halle (Saale)/MZ - Mitte August gibt es in Halle für ein Wochenende die Gelegenheit, Klamotten zum Kilo-Preis einzukaufen. Das heißt: Der Preis wird dabei pro Kilo bestimmt. Vom 16. bis 18. August soll die „Pop Up Experience Halle“ stattfinden. Wo genau sich der temporäre Laden befinden wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Allerdings wird die Besucherzahl begrenzt sein, weshalb eine vorherige kostenlose Anmeldung nötig ist, um innerhalb eines bestimmten Zeitfensters shoppen gehen zu können.

Klamotten werden zum Kilopreis in Halle verkauft

Veranstaltet wird das Ganze von „Vino Kilo“. Das Unternehmen wurde in Mainz gegründet und hat seine Büro- und Lagerräume in Bodenheim im Mainzer Umland. „Wir sind ein ganz buntes Team aus circa 40 Nationen und knapp 200 Mitarbeitenden“, teilt Ines Dirsch aus dem Office-Management des Unternehmens mit. Die Pop-Up-Verkäufe gibt es derweil stets für wenige Tage in verschiedenen deutschen Städten. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um „Europas größten Vintage Kilo Sale“.

Vintage heißt in der Regel, dass es sich um gebrauchte Kleidung handelt. Die Veranstalter kündigen an, dass es vor Ort „originale Vintage Kleidung“ geben wird, außerdem Streetwear, limitierte Ware der Marke Levi’s, zudem besondere und hochwertige Stücke und noch einiges mehr.

Ein Blick auf die Bilder zu den bisherigen Pop-Up-Läden, die Vino Kilo etwa über sein Instagram-Profil geteilt hat, lässt darauf schließen, dass es neben vielen Jeans vor allem recht bunte Kleidung im Angebot gibt, die an den Stil der 80er Jahre erinnert. Neben dem Klamottenverkauf gibt es in einigen Städten auch Kooperationen mit ansässigen Künstlern, die entweder ihre Kunst präsentieren und zum Beispiel Musik spielen oder die Waren aus eigener Herstellung verkaufen wie zum Beispiel Schmuck.

Mehr Informationen unter: vinokiloevents.com/de