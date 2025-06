Ernährungswissenschaftler Marco Spielau gibt Zschornewitzer Ruderern Tipps zur Basisernährung im Sport. Was ihn dazu bewegt.

Zschornewitz/MZ. - Marco Spielau hält vor den Sportlern des Zschornewitzer Ruderclubs einen Vortag zur Basisernährung im Sport. Der Ernährungswissenschaftler der Universität Halle ist eigentlich in ganz anderen Gefilden unterwegs. Nicht nur, dass er an der Hochschule lehrt, auch berät er den Olympiastützpunkt sowie Verbände wie den Deutschen Schwimmverband und einige Leistungssportler und Vereine, darunter ist etwa Hannover 96, in Ernährungsfragen.