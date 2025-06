Streit um Ferienpark am Hufeisensee in Halle Gefahrgut kontra Ferienhäuser: Finsterwalder droht Stadt mit Klage

Finsterwalder betreibt seinen Logistikstandort in Nachbarschaft des Golfparks in Halle und will dort eine Ferienhaussiedlung verhindern. Die Fronten sind verhärtet.