Das Café 7 Gramm nahe dem Uniplatz in der Barfüßerstraße in Halle zählt zu den populärsten in ganz Halle. Immer ist dort Betrieb. Ein Selbstläufer ist der Laden, den es bald zehn Jahre gibt, aber nicht, wie der Inhaber verrät.

Café 7 Gramm in Halle: Für den erfolgreichen Betrieb brauchte es Durchhaltevermögen

Thomas Schwarzmann im 7 Gramm: Es ist eines der beliebtesten Cafés in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist keine Selbstverständlichkeit, im Café 7 Gramm einen Platz zu bekommen. Vielmehr gehört schon etwas Glück dazu. Und dabei ist der Laden in der Barfüßerstraße unweit des Uniplatzes nicht klein. Er erstreckt sich über zwei Räume, im Sommer kommen die Außenplätze auf dem Gehsteig noch hinzu.