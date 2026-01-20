Vor dem Landgericht Dessau wird gegen einen Mann aus Wittenberg wegen mehrfacher Vergewaltigung und Körperverletzung verhandelt. Im Prozess spricht der Angeklagte auch über seinen Drogenkonsum.

Der Wittenberger muss sich vor dem Landgericht in Dessau verantworten.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Vergewaltigung in vier Fällen und gefährliche Körperverletzung in sieben Fällen. Das sind die Vorwürfe, deretwegen sich ein 24-jähriger Angeklagter aus Wittenberg derzeit vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu verantworten hat. Diese Taten sollen sich zwischen dem 14. Oktober 2023 und dem 29. Januar 2024 ereignet haben.