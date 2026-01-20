Fördergelder für Aschersleben Millionenförderung für Aschersleben: Stadt erhält Zuschüsse für Brücken, Straßen und Feuerwehr
Zum Jahresende hat Aschersleben mehrere positive Förderbescheide erhalten. Millionen fließen in Brückenbau, Straßen, Radwege und ein neues Feuerwehrdepot – unter anderem an der Villa Westerberge, in Freckleben und Wilsleben.
20.01.2026, 10:00
Aschersleben/MZ. - Das Ende des vergangenen Jahres hat für die Stadt Aschersleben einige positive Zuwendungsbescheide mit sich gebracht.