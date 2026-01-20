Fördergelder für Aschersleben Millionenförderung für Aschersleben: Stadt erhält Zuschüsse für Brücken, Straßen und Feuerwehr

Zum Jahresende hat Aschersleben mehrere positive Förderbescheide erhalten. Millionen fließen in Brückenbau, Straßen, Radwege und ein neues Feuerwehrdepot – unter anderem an der Villa Westerberge, in Freckleben und Wilsleben.