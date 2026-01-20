weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Fördergelder für Aschersleben: Millionenförderung für Aschersleben: Stadt erhält Zuschüsse für Brücken, Straßen und Feuerwehr

Fördergelder für Aschersleben Millionenförderung für Aschersleben: Stadt erhält Zuschüsse für Brücken, Straßen und Feuerwehr

Zum Jahresende hat Aschersleben mehrere positive Förderbescheide erhalten. Millionen fließen in Brückenbau, Straßen, Radwege und ein neues Feuerwehrdepot – unter anderem an der Villa Westerberge, in Freckleben und Wilsleben.

Von Anja Riske 20.01.2026, 10:00
Ende 2025 ist der positive Zuwendungsbescheid für den Neubau der Brücke an der Villa Westerberge eingegangen.
Ende 2025 ist der positive Zuwendungsbescheid für den Neubau der Brücke an der Villa Westerberge eingegangen. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/MZ. - Das Ende des vergangenen Jahres hat für die Stadt Aschersleben einige positive Zuwendungsbescheide mit sich gebracht.