Feierliche Zeugnisübergabe Aus 14 Ländern: Hochschulbildung in Deutschland für internationale Studenten in Halle

Das Studienkolleg der Rahn Education feierte im Ruderhaus Böllberg in Halle die Zeugnisübergabe von 62 Absolventen aus 14 verschiedenen Ländern. Was bedeutet das für ihre Zukunft hier in Deutschland?