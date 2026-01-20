weather heiter
Das Studienkolleg der Rahn Education feierte im Ruderhaus Böllberg in Halle die Zeugnisübergabe von 62 Absolventen aus 14 verschiedenen Ländern. Was bedeutet das für ihre Zukunft hier in Deutschland?

Von Charlotte Rießner Aktualisiert: 20.01.2026, 11:03
Bestnoten-Schüler Devon Aurelius erhält sein Zeugnis von Grit Zorn (Prokuristin der Rahn Education, links) und Hanh Nguyen (Leiterin des Studienkollegs).
Bestnoten-Schüler Devon Aurelius erhält sein Zeugnis von Grit Zorn (Prokuristin der Rahn Education, links) und Hanh Nguyen (Leiterin des Studienkollegs). (Foto: Birgit Lindermayr)

Halle (Saale)/MZ. - Freudige Stimmung im Ruderhaus Böllberg herrschte jüngst in Halle. 62 Studenten des Studienkollegs der Rahn Education erhielten dort jetzt ihr Abschlusszeugnis. Dabei schnitten zwei Absolventen ganz besonders gut ab.