Von Travestie über Schlager bis Irish Dance, von Musical‑Premiere bis Open‑Air‑Magie: 2026 bietet Sangerhausen ein breites Kulturprogramm in der Mammuthalle und der Rosen‑Arena.

Sangerhausen/MZ. - Sangerhausen darf sich in den kommenden Monaten auf ein vielfältiges Show‑ und Konzertprogramm freuen. Von Travestie über Schlager bis zu Rock, Irish Dance und volkstümlicher Musik reicht die Palette der Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr in der Mammuthalle und der Rosen-Arena auftreten werden.