Fernsehformat „Unser Dorf hat Wochenende“ TV-Stars für drei Tage: Welche Geheimaktion Einwohnern von Prießnitz einen Dreh mit MDR-Kamerateams bescherte

Der Naumburger Ortsteil Prießnitz mitsamt seinen Bewohnern wird als „Hauptdarsteller“ für das MDR-Fernsehformat „Unser Dorf hat Wochenende“ ausgewählt. Was im Zentrum der geplanten Dreharbeiten stehen soll und wann die fertige Sendung ausgestrahlt wird.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 20.01.2026, 08:12
Prießnitz und dessen Bewohner werden am Wochenende 23. bis 25. Januar 2026 „Hauptdarsteller“ des MDR-Formats „Unser Dorf hat Wochenende“. (Foto: Andreas Löffler)

Priessnitz - Die ganze Sache ist dermaßen aufregend, dass selbst einer schon von Berufs wegen beim Organisieren und Strukturieren versierten Person wie Antje Zweigler etwas durcheinandergerät.