Auch in zweiter Auktionsrunde kein Gebot für „Gasthof zum Mohr“ in Halle

Halle (Saale)/MZ - Wie zuvor in Leipzig wurde auch in Dresden kein Gebot für den „Gasthof zum Mohr“ in Halle abgegeben. In der sächsischen Landeshauptstadt fand am Dienstag die zweite Runde der Herbstauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) statt. Der Mohr war dabei die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot. Es lag bei über einer Million Euro.