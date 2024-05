Das Gasthaus Teicha wird in der siebten Generation geführt. Maximilian Weise steht bereit und möchte die achte Generation sein. Seine Vision: Klassisches und Ausgefallenes fusionieren.

Gasthaus in Teicha blickt auf jahrelange Familiengeschichte zurück

Teicha/MZ - Früher noch „Schänke zu Teicha“, heute „Gasthaus Teicha“. Der Name ist anders, das Gebäude gleich. Und das seit 1580, wie alte Belege zeigen. Generationen über Generationen haben die Kneipe, die mittlerweile ein Restaurant ist, bewirtet. Den Großteil davon macht eine Familie aus. In der siebten Generation kümmert sich die 63-jährige Yvonne Weise mittlerweile um das Gasthaus, die achte steht schon in den Startlöchern und unterstützt fleißig.