Feuerwehreinsatz in Neustadt: Oft erhält die Berufsfeuerwehr Unterstützung von Freiwilligen Kräften. Die müssen selbst für Sauberkeit in ihren Gerätehäusern sorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Für die Sauberkeit in ihren Gerätehäusern sorgen Halles freiwillige Feuerwehrleute selbst – und das wird sich trotz eines gegenteiligen Antrags der Stadtratsfraktion von Hauptsache Halle vorläufig wohl nicht ändern. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung fand sich jedenfalls keine Mehrheit für den Vorstoß, diese Aufgabe künftig in professionelle Hände zu legen und die Wehren so zu entlasten. CDU-Stadtrat Andreas Scholtyssek sprach in der Debatte zum Thema von einer „Luxusdiskussion“. Er sagte: „Ich verstehe die Notwendigkeit einer Neuregelung nicht. Die Feuerwehren reinigen, was sie benutzt haben.“ Feuerwehrchef Daniel Schöppe als hauptamtlicher und freiwilliger Feuerwehrmann fügte hinzu, angesichts knapper Kassen könne sich die Stadt die Beauftragung von Firmen mit der Reinigung von Gerätehäusern nicht leisten. „Wenn wir das Geld haben, unterstütze ich den Vorschlag ausdrücklich. Aber die Prioritäten liegen jetzt anders.“