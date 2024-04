Die Fontäne auf der Ziegelwiese in Halle führt derzeit kaum noch Wasser. Was der Grund dafür ist und wie es um die Saisoneröffnung am 1. Mai steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Spaziergängern wird es aufgefallen sein: Die Fontäne auf der Ziegelwiese liegt so gut wie im Trockenen. Nur noch eine Restpfütze an Wasser befindet sich im Oval der Anlage, von einem sprudelnden Wasserstrahl kann derzeit keine Rede sein. Und, so sieht es nach jetzigem Stand aus, so wird es noch einige Zeit bleiben.