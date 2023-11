Die Fontäne auf der Ziegelwiese in Halle wird weiter repariert. Dafür laufen jetzt die vorbereitenden Arbeiten. Was genau geplant ist.

Fontäne auf Ziegelwiese in Halle wird weiter saniert - Was jetzt passieren soll

Halle (Saale)/MZ. - In dieser Woche haben die vorbereitenden Arbeiten für einen weiteren Sanierungsschritt an der Fontäne-Anlage auf der Ziegelwiese begonnen.

Arbeiten beginnen im Frühjahr

Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Bevor im kommenden Jahr die Sanierung des Düsenrohrs in Angriff genommen werden kann, muss die Fontäne zunächst trockengelegt werden; dies geschieht aktuell. Anschließend wird das Rohrsystem mit Kameras befahren. In einem weiteren Schritt soll ein sogenannter Inliner ins Rohrsystem eingezogen werden – quasi ein Rohr im Rohr. Die Reparaturarbeiten an der Düse beginnen dann voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres.

Kosten sind noch unklar

Erforderlich sei die Sanierung des gesamten Druckrohrsystems der Fontäne, das seit 1968 im Erdreich als Druckverbindung zwischen der Pumpe und der Hauptdüse arbeitet, heißt es weiter in der Mitteilung. Angaben zu den Kosten können erst nach der Untersuchung und den sich daran anschließenden Planungen gemacht werden.

Bereits in der Vergangenheit fanden Reparaturen statt

In den vergangenen Jahren fanden bereits mehrfach Reparaturen an der Fontänen-Anlage statt. Sie wurden sowohl von der Stadt und mit Hilfe der Initiative „Freunde der Fontäne“ als auch vom halleschen Pumpenhersteller KSB umgesetzt.