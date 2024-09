Beim Flugtag in Oppin wurde den Besuchern eine große Show geboten. Wer wollte, konnte abheben. Doch auch am Boden gab es viel zu sehen.

Flugtag in Oppin: Ein Spektakel am Himmel

Frank Lorenz filmt mit dem Handy das Spektakel, das die beiden Kunstflieger am Himmel zeigen.

Halle (Saale)/MZ - Am Himmel über dem Flugplatz Halle-Oppin war am Samstag richtig was los. Hubschrauber und Segelflieger, Doppeldeckermaschinen und Kunstflieger drehten anlässlich des alle zwei Jahre stattfindenden Flugtages ihre Runden. Die Gelegenheit zum Mitfliegen nahmen viele Besucher wahr. Besonders gefragt: die Rundflüge mit den beiden Antonow An-2 Maschinen.