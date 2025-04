In Reideburg rumort es. Soll mitten im Ort eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen? Die Stadt und das DRK äußern sich zu den Plänen. Wieso eine E-Mail für große Aufregung sorgt.

Stadt und Träger äußern sich: Haus in Halle-Reideburg wird mehr als reine Flüchtlingsunterkunft

Halle (Saale)/MZ - Als vor wenigen Tagen in Reideburg die Informationen die Runde machten, dass im ehemaligen Bildungswerk in der Paul-Singer-Straße eine Flüchtlingsunterkunft für unbegleitete jugendliche Migranten entstehen soll, war der Aufschrei groß. Zusätzlich für Brisanz sorgte eine in Umlauf gekommene E-Mail der Quartiersmanagerin.