Asylheim in Halle-Ost Anwohner überrumpelt: Flüchtlingsheim in Halle-Reideburg entsteht

Im ehemaligen Bildungswerk in der Paul-Singer-Straße in Halle-Reideburg werden schon bald neue Bewohner einziehen. Hier kommen unbegleitete jugendliche Flüchtlinge unter. Was bisher bekannt ist.