Störungen bei Straßenbeleuchtung Flackernde Straßenlaternen in Halle: Ausfälle sorgen für Unmut
Im Süden Halles flackert es auf den Straßen und Anwohner melden Ausfälle bei der Straßenbeleuchtung. Handelt es sich um gewollte Energiesparmaßnahmen der Stadt? Und welche Sicherheitsrisiken hat das für die Bevölkerung?
12.02.2026, 09:48
Halle (Saale)/MZ. - Flackernde oder kurzzeitig ausfallende Straßenlaternen haben in den vergangenen Wochen insbesondere im Süden von Halle für Irritationen bei Anwohnern gesorgt. Betroffen sind nach Beobachtungen aus der Bevölkerung sowohl Wohngebiete als auch Parkanlagen.