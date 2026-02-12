Störungen bei Straßenbeleuchtung Flackernde Straßenlaternen in Halle: Ausfälle sorgen für Unmut

Im Süden Halles flackert es auf den Straßen und Anwohner melden Ausfälle bei der Straßenbeleuchtung. Handelt es sich um gewollte Energiesparmaßnahmen der Stadt? Und welche Sicherheitsrisiken hat das für die Bevölkerung?