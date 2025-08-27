weather regenschauer
  4. Feuerwehreinsatz im Saalekreis: Garage in Teutschenthal abgebrannt

In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr zu einer brennenden Garage in die Friedrich-Henze-Straße ausrücken. Wie der Einsatz ablief.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 27.08.2025, 08:24
Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Garagen verhindern.
(Foto: Marvin Matzulla)

Teutschenthal/MZ - In der Nacht zum Mittwoch kam es in Teutschenthal zu einem Garagenbrand. Gegen 3 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Friedrich-Henze-Straße aus, nachdem dort Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage gemeldet wurde.