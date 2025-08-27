Im Auftrag der Works hilft Mohammed Aljad Geflüchteten beim Ankommen in Merseburg. Er weiß, was die Zugewanderten an Hilfe brauchen. Denn er kam einst selbst als Kriegsflüchtling und hat Unterstützung erfahren.

Merseburg/MZ. - „Integration ist langwierig, aber möglich“, sagt Mohammed Aljad. Der 31-Jährige arbeitet in der Beratungsstelle der Works in Merseburg-Süd. In das Büro in der Straße des Friedens, das er sich mit Kollegin Katrin Döring teilt, kommen Zugewanderte mit ganz unterschiedlichen Aufenthaltstiteln: frisch Angekommene, anerkannte Asylbewerber, Geduldete.