Wer das Schaubergwerk Röhrigschacht bei Sangerhausen besuchen will, muss sich einige Tage gedulden. Da ein Gleis der Grubenbahn kaputt ist, bleibt die unterirdische Anlage bis einschließlich Sonntag, 31. August, geschlossen.

Blick auf die Gleise im Röhrigschacht. Sie müssen an einer Stelle kurzfristig repariert werden. Deshalb bleibt das Schaubergwerk bis Sonntag, 31. August, geschlossen

Wettelrode - Das Schaubergwerk Röhrigschacht im Sangerhäuser Ortsteil Wettelrode muss bis einschließlich kommenden Sonntag, 31. August, geschlossen bleiben. Das teilte der Betreiber der Anlage, die Rosenstadt Sangerhausen GmbH, am Mittwochnachmittag mit.

Kaputtes Gleis führt zu Schließung

Pressesprecherin Karin Thom nannte „Einschränkungen im Grubenbahnbetrieb“ als Grund für die kurzfristige Maßnahme. Auf Nachfrage der MZ fügte sie hinzu, an einer Stelle sei das Gleis kaputt und müsse repariert werden. Erst dann könne die Grubenbahn mit den Besuchern in 283 Metern Tiefe wieder fahren.

Oberirdischer Bereich weiter geöffnet

Thom bat die Besucher des Schaubergwerks um Verständnis für die Schließung. Das Bergwerksmuseum und der zugehörige oberirdische Schaubereich sowie die Bergmannsklause in Wettelrode blieben aber trotz des geschlossenen Schaubergwerks geöffnet.