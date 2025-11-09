Schillernde Ballnacht: Beim Feuerwehrball Halle (Saale) feierten Einsatzkräfte und Familien einen festlichen Abend voller Dank, Zusammenhalt und Anerkennung.

Halle (Saale)/MZ - Es war ein Abend voller Dank, Anerkennung und Gemeinschaft: Beim traditionellen Feuerwehrball feierten am gestrigen Abend die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Halle (Saale) gemeinsam mit ihren Familien im Capitol Halle.

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Wertschätzung für den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrleute, die täglich im Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung stehen.

Mit dem Feuerwehrball möchte die Stadt den Kameradinnen und Kameraden ihren Dank aussprechen. Tag und Nacht stehen sie bereit, um Brände zu löschen, Menschen zu retten und in Notsituationen zu helfen.

Dies geschieht oft unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit und manchmal ihres Lebens. Für viele Feuerwehrangehörige ist das selbstverständlich, doch der Abend machte deutlich, wie außergewöhnlich dieses Engagement tatsächlich ist.

Auch die Familienangehörigen feierten beim Feuerwehrball der Stadt Halle mit

Neben den Feuerwehrleuten waren auch ihre Familien eingeladen. „Ohne die Unterstützung zu Hause wäre vieles nicht möglich“, betonte Feuerwehrkommandant Daniel Schöppe.

Der Feuerwehrball bot Gelegenheit, auch den Angehörigen für ihren Rückhalt und ihr Verständnis zu danken für die vielen Stunden, in denen ihre Partnerinnen und Partner im Einsatz sind.

Feuerwehrball 2025 Halle (Saale) im Capitol. (Foto: Marvin Matzulla)

In festlicher Atmosphäre wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Im Mittelpunkt standen dabei Kameradschaft und Zusammenhalt, die das Fundament des Feuerwehrdienstes bilden.

Feuerwehr Halle (Saale) ist mehr als nur eine Einsatzorganisation

Der Abend zeigte eindrucksvoll, dass die Feuerwehr nicht nur eine Einsatzorganisation ist, sondern auch eine starke Gemeinschaft, die füreinander da ist im Einsatz und darüber hinaus.

Ein besonderer Dank und Wertschätzung soll kommt damit auch vom Feuerwehrverband Halle e.V. der den Feuerwehrball unterstützt.