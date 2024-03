In Halle hat es am Dienstagabend in der Rudolf-Haym-Straße gebrannt. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Feuerwehr rettet Bewohner vor Flammen: Brand in Haus für Demenzkranke und Tagespflege in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zu einem Wohnungsbrand kam es am Dienstagabend in der Rudolf-Haym-Straße in der südlichen Innenstadt von Halle. Bei dem betreffenden Haus handelte es sich um ein Haus für Demenzkranke. Auch ein betreutes Wohnen und eine Tagespflege sind in dem Haus untergebracht.

Feuerwehreinsatz in der südlichen Innenstadt: Es brannte in einer Wohnung. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach MZ-Informationen brannte es in einer Wohnung. Die Feuerwehr konnte eine Person aus der Brandwohnung retten. Mit einem C-Rohr wurden die Flammen gelöscht. Die Brandwohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle und die freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.