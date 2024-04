Zahlreiche Besucher kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür in die frisch sanierte Weißenfelser Neustadtschule. Welche Highlights es gab und welches Resümee der Schulleiter zieht.

Weißenfels - „Weißt du noch…?“ Mit dieser Frage begannen wohl hunderte von Geschichten, die am Samstag auf den Gängen, in den Räumen und auf dem Schulhof der Weißenfelser Neustadtschule erzählt wurden. Überall drängten sich die interessierten Besucher, die zum Tag der offenen Tür gekommen waren, tauschten sich aus, erinnerten sich. Erstmals seit der umfassenden Sanierung konnte die Einrichtung, die zugleich ihr 130-jähriges Bestehen feierte, öffentlich besichtigt werden.

Unter den Gästen: ehemalige Schüler und Lehrer, Anwohner aber auch künftige Schüler mit ihren Eltern. „Schon eine Stunde vor der Eröffnung kamen die ersten Besucher“, erzählt die Vorsitzende der Elternvertretung Anett Schulze, die die Veranstaltung mit organisiert hatte.

Überwältigt vom großen Interesse

Die Besucher konnten die neuen Fachkabinetts bestaunen. In der Aula gab es offene Proben der Theater-AG mit ihrem Stück „Vierzehn“. An den Ständen präsentierten die Schul-AGs ihre Arbeiten. Aber auch viele externe Beteiligte wirkten an dem Tag mit. So präsentierten sich Unternehmen wie Schüco, Scheunpflug und die Euroakademie als künftige berufliche Perspektive. Der Bienenhof Schierhorn verkaufte Honig und selbst gemachtes Eis. Das DRK Weißenfels zeigte Erste-Hilfe-Übungen. Und auf dem Schulhof gab es für die Jüngsten sogar Ponyreiten.

„Wir sind begeistert, was auch unserer alten Schule gemacht wurde“, sagt die ehemalige Schülerin Annett Krone. Und Schulleiter Jürgen Luther lobte das Engagement der vielen Beteiligten. „Ich bin überwältigt vom großen Interesse“, so Luther. „Man sieht am Strahlen in den Augen der Schüler, wie sehr sich über den gelungenen Tag freuen.“ Die Schüler würden das neue moderne Lernumfeld sehr schätzen. „Eins hat sich aber nicht verändert: Das Lernen nimmt ihnen niemand ab.“