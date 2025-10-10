Ein dramatischer Einsatz hält die Feuerwehr am Freitagnachmittag in der Cansteinstraße in Halle im Atem. Nach einem Wohnungsbrand muss sie Menschen aus dem Haus über die Drehleiter retten. Es gibt mehrere Verletzte. Was bisher bekannt ist.

In höchster Not musste die Feuerwehr in der Cansteinstraße in Halle Menschen nach dem Wohnungsbrand aus dem Haus holen.

Halle (Saale)/MZ. - Zu dramatischen Szenen kommt es aktuell bei einem Wohnungsbrand in der Cansteinstraße in Halle. Menschen müssen mit Drehleiter von Dach gerettet werden. Über der Brandwohnung sind noch Menschen im Haus und schreien um Hilfen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen hat sie mehrere Menschen in größter Not gerettet. Es gibt mehrere Verletzte mit Rauchgasintoxikationen.

Die Feuerwehr ist in der Cansteinstraße im Großeinsatz. Es gibt mehrere Verletzte. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Augenblick läuft der Einsatz noch auf Hochtouren. Einzelheiten zu dem Feuer, wie es ausgebrochen ist und wie es den Verletzten geht, sind noch nicht bekannt. Sobald mehr zum Einsatz zu bericheten ist, halten wir Sie hier auf dem Laufenden.