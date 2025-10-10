Dramatischer Einsatz Feuerwehr in Halle rettet Menschen über Drehleiter aus Haus
Ein dramatischer Einsatz hält die Feuerwehr am Freitagnachmittag in der Cansteinstraße in Halle im Atem. Nach einem Wohnungsbrand muss sie Menschen aus dem Haus über die Drehleiter retten. Es gibt mehrere Verletzte. Was bisher bekannt ist.
Halle (Saale)/MZ. - Zu dramatischen Szenen kommt es aktuell bei einem Wohnungsbrand in der Cansteinstraße in Halle. Menschen müssen mit Drehleiter von Dach gerettet werden. Über der Brandwohnung sind noch Menschen im Haus und schreien um Hilfen.
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen hat sie mehrere Menschen in größter Not gerettet. Es gibt mehrere Verletzte mit Rauchgasintoxikationen.
Im Augenblick läuft der Einsatz noch auf Hochtouren. Einzelheiten zu dem Feuer, wie es ausgebrochen ist und wie es den Verletzten geht, sind noch nicht bekannt. Sobald mehr zum Einsatz zu bericheten ist, halten wir Sie hier auf dem Laufenden.