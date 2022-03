FDP: Ramona Hoyer bleibt Kreisvorsitzende im Saalekreis

Großes Interesse am Kreisparteitag der Liberalen in Etzdorf: Bei der Wahl gibt es keine Überraschung. Ministerin: Weniger Macht durch den Staat.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Traumergebnis. Ohne Gegenstimme haben die Mitglieder der FDP auf ihrem Kreisparteitag im Rittergut Etzdorf Ramona Hoyer wieder zur Kreisvorsitzenden gewählt. Die Rechtsanwältin zeigte sich nach der Wahl „stolz und zufrieden“, sieht aber noch viel Luft nach oben. „Wir müssen in unser Außenwirkung besser werden. Wir machen viel, sind aber zu leise. Das ist nicht gut“, sagte Hoyer der MZ. Erster Stellvertreter Hoyers ist Heinz Pohl, Zweiter Stellvertreter Steffen Bieda. Andrea Anders wurde zur Kreisschatzmeisterin gewählt.

Zu Gast auf dem Parteitag war Lydia Hüskens, Landesvorsitzende der FDP und Ministerin für Infrastruktur und Digitalisierung in Sachsen-Anhalt. Mit Blick auf die Corona-Politik der Landesregierung sagte Hüskens, dass man mit den Corona-Regeln versucht habe, Ruhe in die Unruhe zu bringen. Nun sei es an der Zeit, den staatlichen Einfluss zu reduzieren und die Rechte jedes Einzelnen wieder zu stärken. Hüskens kündigte an, die Digitalisierung in Verwaltungsprozessen vorantreiben zu wollen. Dass Bürger mehrfach in die Ämter müssen, weil sie beispielsweise ihre Führerscheine umtauschen wollen, sein „aus der Zeit gefallen“.