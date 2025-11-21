In fiktive Rollen zu schlüpfen, ist die große Leidenschaft von Max Heimann. Mehr als 50 Kostüme hat er sich bereits zugelegt, mitunter fährt er jede Woche zu Conventions. Dieses Hobby lässt er sich auch etwas kosten.

Faszination Cosplay: Hallenser gibt bis zu 600 Euro für ein perfektes Kostüm aus

In der Manga-Ecke der halleschen Stadtbibliothek zeigt Max Heimann sich als Alucard aus der Anime-Serie Hellsing.

Halle (Saale)/MZ. - Max Heimann verkleidet sich nicht einfach nur. Er schlüpft ganz und gar in eine Rolle, wenn er sich kostümiert, übernimmt auch die Sprüche, die Mimik und Gestik der jeweiligen Figur. Cosplay nennt man das. Es ist Heimanns große Leidenschaft.