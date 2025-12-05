Nachdem es im Mai zu einer tödlichen Explosion in Schiepzig gekommen war, arbeitet die Staatsanwaltschaft weiterhin an der Aufklärung der Ursache. Dabei komme es derzeit zu Verzögerungen. Die Familie verrät, was mit den Spenden passiert.

Warum musste kleiner Junge sterben? Ermittlungen zu tragischer Explosion in Schiepzig verzögern sich

Ein Rettungshubschrauber hatte das schwer verletzte Kind in die Klinik geflogen.

Schiepzig/MZ. - Nach dem tragischen Unglück in Schiepzig, bei dem ein zehnjähriger Junge zunächst lebensgefährlich verletzt wurde und später starb, laufen die Ermittlungen der halleschen Staatsanwaltschaft weiter. Neue Auskünfte der Behörde geben nun einen Einblick in den aktuellen Stand des Verfahrens.